Несколько текстов по тепловентиляторам

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Завершен18 заявок198 просмотров

Нужно написать или отрерайтить (исходники искать самим) несколько текстов по климатическому оборудованию, в данном случае по воздушно-отопительным агрегатам.

На выходе нужен читаемый, уникальный текст, без смысловых ошибок (не нужно много терминов, но текст нужен грамотный).

Нужно будет порядка 6 текстов по 4-5к символов.

Подойдет и начинающий, главное внимательное отношение, т.к. читать на сайте будут люди разбирающиеся в технике и допускать смысловых ошибок нельзя, поэтому нужно хотя бы немного вникнуть.

Цену и сроки предлагайте. Если будет все замечательно, в дальнейшем хотелось бы продолжить работу с выбранным человеком, который будет вникать в суть оборудования (сложного ничего нет) и писать недорогие и хорошие тексты.

13 лет назад
b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
В короткие сроки и с отличным качеством. Буду обращаться еще, спасибо Андрей за хорошие тексты.
Спасибо Николаю за задание. Задача сформулирована предельно понятно, указал все требования и пожелания сразу, а не после выполнения. Стиль общения доброжелательный и деловой, что тоже радует.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад