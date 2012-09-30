Несколько текстов по тепловентиляторам

Нужно написать или отрерайтить (исходники искать самим) несколько текстов по климатическому оборудованию, в данном случае по воздушно-отопительным агрегатам.

На выходе нужен читаемый, уникальный текст, без смысловых ошибок (не нужно много терминов, но текст нужен грамотный).

Нужно будет порядка 6 текстов по 4-5к символов.

Подойдет и начинающий, главное внимательное отношение, т.к. читать на сайте будут люди разбирающиеся в технике и допускать смысловых ошибок нельзя, поэтому нужно хотя бы немного вникнуть.

Цену и сроки предлагайте. Если будет все замечательно, в дальнейшем хотелось бы продолжить работу с выбранным человеком, который будет вникать в суть оборудования (сложного ничего нет) и писать недорогие и хорошие тексты.