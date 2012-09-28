Переводчик с английского языка и автор обзоров игр

Требуются переводчики с английского языка и авторы обзоров игр и программ для iOS в команду популярного сайта, посвященного устройствам Apple для написания 2-5 статей в день.

сам сайт yablyk.com

Оплата $ 0,70 - 1500 знаков (учитываются пробелы, знаки препинания и непереводимые слова).

Оформлять статьи не нужно.... Необходима только текстовая информация.

Зарплата в месяц - от $ 50 до $ 120.

Требования:

1. Стабильность (2-3 часа в день для работы на сайте в удобное для Вас время)

2. Грамотность.

3. Свободное владение английским языком;

4. Свободное понимание общих терминов, связанных с устройствами компании Apple (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.);

Пишите на [email protected]