Текст объявления

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок214 просмотров

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реклама услуг агентства недвижимости.

13 лет назад
PlaStilLin
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

feeess
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Оперативно и качественно. Не дорого и то, что надо.
Отличный заказчик! Предоставил четкое ТЗ, сопровождал процесс разработки указаниями и советами. Оплатил работу в полном объеме и вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

feeess
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад