Постоянно нужно писать и редактировать статьи! 1000 знаков - 50 рублей
Требуется копирайт, рерайт на постоянные заказы
Работа не на полную занятость но довольно обьемная.
Итак суть задачи:
Регулярно создаются новые сайты, требущие интересного и уникального контента.
Каждый сайт 30-50 статей. Можно и рерайт. Статьи от 3 до 5 тыс символов.
Сайтов будет порядка 40 штук.
Когда окончится наполнение - будет поддержка сайтов. А это значит пройтись по всем сайтам и добавить по 1 статье раз в неделю на кажд сайт, то есть около 6 статей в день.
Высокие цены не рассматриваю потому что работы очень много. Не выше 20 руб. за 1тыс символов рерайта и не выше 30 руб. за 1 тыс копирайт.
На стадии наполнения скорее всего нужны будут неск человек чтобы ускорить работу. А после на поддержке сайтов будет выбран только 1. Если у вас команда из неск человек, это плюс при выборе исполнителя. И подготовьте ссылки на примеры статей - чтобы показать в личку.
Спасибо. Оплата вебмани либо СБС - на ваше усмотрение.
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