Требуется копирайт, рерайт на постоянные заказы

Работа не на полную занятость но довольно обьемная.

Итак суть задачи:

Регулярно создаются новые сайты, требущие интересного и уникального контента.

Каждый сайт 30-50 статей. Можно и рерайт. Статьи от 3 до 5 тыс символов.

Сайтов будет порядка 40 штук.

Когда окончится наполнение - будет поддержка сайтов. А это значит пройтись по всем сайтам и добавить по 1 статье раз в неделю на кажд сайт, то есть около 6 статей в день.

Высокие цены не рассматриваю потому что работы очень много. Не выше 20 руб. за 1тыс символов рерайта и не выше 30 руб. за 1 тыс копирайт.

На стадии наполнения скорее всего нужны будут неск человек чтобы ускорить работу. А после на поддержке сайтов будет выбран только 1. Если у вас команда из неск человек, это плюс при выборе исполнителя. И подготовьте ссылки на примеры статей - чтобы показать в личку.

Спасибо. Оплата вебмани либо СБС - на ваше усмотрение.