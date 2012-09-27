Постоянно нужно писать и редактировать статьи! 1000 знаков - 50 рублей
Срочно 8 тысяч зн. с пробелами. Качественно
Написание/рерайт двух интересных статей. Тема несложная, но сделать нужно качественно! Оплата 60 рублей/1000 знаков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг55 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа не на полную занятость но довольно обьемная. Итак суть задачи: Регулярно создаются новые сайты, требущие интересного и уникального контента. Каждый сайт 30-50 статей. Можно и рерайт. Статьи от 3 до ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать текст объявления + min. дизаин. реклама услуг агентства недвижимости.Завершен13 лет назад
Нужно написать различные статьи на техническую тематику: 150 текстов по 2 тыс. знаков.Завершен13 лет назад
Нужно написать яркие, грамотные тексты для сервиса вирт услуг строго по Т.З . (ключи и кол-во вхождений). Опыт написания текстов данной тематики обязателен. Возможно долговременное сотрудничество.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу копирайтера для качественных обзоров премьерных фильмов. Пишите цену за 1кЗавершен13 лет назад
- $250
Для сайта продающего новогодние товары, надо написать 50 статей новогодней тематики, для продвижения сайта в поисковиках. Статьи пишутся для размещения на сайте, поэтому тексты должны быть уникальные, хорошо читаемые. Проверка на уникальность. ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Добрый день. Необходимо размножение статей. Для начала хочется размножить пару статей , ~1000 и 2000 символов, на 20-30, а можно и 40 вариантов. Насколько это реально, есть ли у кого такой опыт? Какая будет уникальность ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать актуальный FAQ охватывающий правовые и технические аспекты в области обеспечения пожарной безопасности. FAQ будет размещен на сайте фирмы предлагающей услуги по установке систем пожарной безопасности. Во вложении примерный перечень вопросов.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется написать 1000 анкоров для sape.ru на фармакологическую тематику по требуемым ключевым словам. - Для каждого ключевого слова анкоры с околосылочным текстом - Анкоры ТОЛЬКО на английском - Анкоры должны ...Завершен13 лет назад