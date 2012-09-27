Описание товара в интернет-магазине

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Закрыт16 заявок174 просмотра

В Интернет магазине спортивного питания необходимо создать описание товаров, есть аналогичные описания у других продавцов и у производителя, нужно что-то свое .

13 лет назад
fitfood
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$258
4 дня

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад