Нужно написать или отрерайтить (исходники искать самим) несколько текстов по климатическому оборудованию, в данном случае по воздушно-отопительным агрегатам. На выходе нужен читаемый, уникальный текст, без смысловых ошибок (не нужно много терминов, ...
Описание товара в интернет-магазине
В Интернет магазине спортивного питания необходимо создать описание товаров, есть аналогичные описания у других продавцов и у производителя, нужно что-то свое .
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Требуются переводчики с английского языка и авторы обзоров игр и программ для iOS в команду популярного сайта, посвященного устройствам Apple для написания 2-5 статей в день. сам сайт yablyk.com ...Закрыт13 лет назад
- $20
Написание/рерайт двух интересных статей. Тема несложная, но сделать нужно качественно! Оплата 60 рублей/1000 знаков.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа не на полную занятость но довольно обьемная. Итак суть задачи: Регулярно создаются новые сайты, требущие интересного и уникального контента. Каждый сайт 30-50 статей. Можно и рерайт. Статьи от 3 до ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать текст объявления + min. дизаин. реклама услуг агентства недвижимости.Завершен13 лет назад
Нужно написать различные статьи на техническую тематику: 150 текстов по 2 тыс. знаков.Завершен13 лет назад
Нужно написать яркие, грамотные тексты для сервиса вирт услуг строго по Т.З . (ключи и кол-во вхождений). Опыт написания текстов данной тематики обязателен. Возможно долговременное сотрудничество.Закрыт13 лет назад
Ищу копирайтера для качественных обзоров премьерных фильмов. Пишите цену за 1кЗавершен13 лет назад
- $250
Для сайта продающего новогодние товары, надо написать 50 статей новогодней тематики, для продвижения сайта в поисковиках. Статьи пишутся для размещения на сайте, поэтому тексты должны быть уникальные, хорошо читаемые. Проверка на уникальность. ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно разработать актуальный FAQ охватывающий правовые и технические аспекты в области обеспечения пожарной безопасности. FAQ будет размещен на сайте фирмы предлагающей услуги по установке систем пожарной безопасности. Во вложении примерный перечень вопросов.Закрыт13 лет назад