Негатив в интернете превращаем в белый ПР

Много в интернете последнее время о определенной организации негатива

Известно что это дело рук конкурентов

Необходима помощь по отбеливанию репутации на форумах

Задача: отыскать упоминание на определенных форумах о организации, регистрироваться под видом нейтральных людей, и своими доводами аргументировать что негатив это конкуренция и всячески поддерживать организацию на которую клевещут.

Если подобные методы не остановят конкурентов, пойти против них, ихними же методами, пускай тратят свое время - отписываются.

Прошу предложить методику расчетов

Как оценивать работу, и сколько за нее платить в долларах?

Оплата вебманями