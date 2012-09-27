Доброго дня всем фрилансерам! Появилась нужда в рерайте. Нужно отрерайтить очень много текста. Есть работа с исходником а так же и без него, когда как! Оплата 55 ...
Негатив в интернете превращаем в белый ПР
Много в интернете последнее время о определенной организации негатива
Известно что это дело рук конкурентов
Необходима помощь по отбеливанию репутации на форумах
Задача: отыскать упоминание на определенных форумах о организации, регистрироваться под видом нейтральных людей, и своими доводами аргументировать что негатив это конкуренция и всячески поддерживать организацию на которую клевещут.
Если подобные методы не остановят конкурентов, пойти против них, ихними же методами, пускай тратят свое время - отписываются.
Прошу предложить методику расчетов
Как оценивать работу, и сколько за нее платить в долларах?
Оплата вебманями
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