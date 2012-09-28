Разработать контент для сайта

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Закрыт11 заявок210 просмотров

Доброго дня!

Требуется разработка контента для сайта IT-тематики. Полное ТЗ выбранному исполнителю. Первостепенно необходимо разработать контент для нескольких страниц, объемом 2300-2500 символов на страницу.

Основные требования:

1) Уникальность

2) Четкое соблюдение сроков выполнения и поставленного ТЗ

3) Тексты должны отвечать логике и быть осмысленными.

4) Обязательно знание функционала и умение пользоваться Skype.

Предпочтительно девушка. При положительном результате возможно долгосрочное сотрудничество. Просьба свои заявки оставлять исключительно в проекте, заявки скрыты. Указывайте стоимость за 1000 знаков.

P.s. С отрицательными отзывами и без отзывов вообще - не пишите.

13 лет назад
Avesha-35
Людмила 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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