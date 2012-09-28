Требуется качественный, специализированный рерайт

Для нашего проекта необходим качественный, специализированный рерайт по ремонтно-строительным темам с определенными ключевыми фразами (они уже подобраны). Рерайт желателен по первым 10-20 сайтам на выдаче в гугл/яндекс по нужным ключевикам, понятный для людей. Оплата за статью в среднем до 100–200 рублей (3000-4000 зн. б/п). Ждем ваши портфолио (обязательно по теме ремонта и отделке!!!), ваши расценки на статьи такого объема и тематики.

Сотрудничество только после выполнения индивидуального задания!!! Если статья подходит, мы ее в любом случае купим.