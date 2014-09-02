Доброго дня! Требуется разработка контента для сайта IT-тематики. Полное ТЗ выбранному исполнителю. Первостепенно необходимо разработать контент для нескольких страниц, объемом 2300-2500 символов на страницу. Основные требования: 1) Уникальность ...
Статья о доме престарелых
Нужен текст описание преимуществ дома престарелых в Крыму
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