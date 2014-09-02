Masterlux

Ольга Masterlux

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Молодой и энергичный фрилансер

Здравствуйте!

Писать тексты - моя страсть.

Только авторские тексты. Никакого рерайта. Обожаю статьи для людей.

Мой девиз: "ДА! УМЕЮ! СДЕЛАЮ!"

Я пишу статьи на совесть и вовремя. Работаю на результат. Всегда на связи (скайп, аська, емэйл).

Авторская статья - от 3$ за 1000.

Продающий текст - от 5$ за 1000.

Вы можете быть уверены в высоком качестве проделанной работы.

Победа в конкурсе:

http://www.weblancer.net/contests/437377.html

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Отзывы заказчиков
VasIlis
Ваня 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Статья о доме престарелых
Спасибо
Спасибо, конкурс был очень интересным! Буду рада сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
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1 отзыв
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