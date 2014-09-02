Молодой и энергичный фрилансер
Здравствуйте!
Писать тексты - моя страсть.
Только авторские тексты. Никакого рерайта. Обожаю статьи для людей.
Мой девиз: "ДА! УМЕЮ! СДЕЛАЮ!"
Я пишу статьи на совесть и вовремя. Работаю на результат. Всегда на связи (скайп, аська, емэйл).
Авторская статья - от 3$ за 1000.
Продающий текст - от 5$ за 1000.
Вы можете быть уверены в высоком качестве проделанной работы.
Победа в конкурсе:
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Спасибо
Ответный отзыв
Спасибо, конкурс был очень интересным! Буду рада сотрудничать дальше.
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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