Молодой и энергичный фрилансер

Здравствуйте!

Писать тексты - моя страсть.

Только авторские тексты. Никакого рерайта. Обожаю статьи для людей.

Мой девиз: "ДА! УМЕЮ! СДЕЛАЮ!"

Я пишу статьи на совесть и вовремя. Работаю на результат. Всегда на связи (скайп, аська, емэйл).

Авторская статья - от 3$ за 1000.

Продающий текст - от 5$ за 1000.

Вы можете быть уверены в высоком качестве проделанной работы.

Победа в конкурсе:

http://www.weblancer.net/contests/437377.html