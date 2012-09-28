Перевод 62 страниц технического текста с японского

Файл с текстом представляет собой описание пользования модулем программы-модулятора текста.

В принципе - текст однотипный, повторчется во многих местах, но его много - целых 60 страниц.

Нужен перевод на русский язык.

При заявках прошу писать не только бюджет, требуемый для перевода, но также и требуемое время - файл есть в приложении, так что все вполне реально рассчитать.

Жду Ваших заявок!