anyafet

Анна anyafet

 
38 летРоссия/Мурманск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

я на фри-лансе https://www.free-lance.ru/users/anna051/

  • Тему форума - перенести в MS Word

    $50

    добрый день!) есть тема на форуме. большая, почти 300 страниц. надо: перенести ее в вордик. аккуратно и с любовью) срок: неделя. оплата ЯД пишите цену.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа в ФШ

    $50

    прошу откликнуться начинающих фрилансеров) работа в ФШ от Вас: щепотка креативности, горсть качественной работы, заряд оптимизма =) с меня: оплата ЯД или на карту Сбербанка, хорошее настроение =) все подробности - в личку.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья о проекте

    $50

    Друзья, мне нужна ваша помощь) здесь я первый день, но не пугайтесь, рекомедации фрилансеров в самом конце сообщения) нужна статья о пиксель-арт проекте. не с нуля, на основе вопросов-ответов автора проекта. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Nezabudka80
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Тему форума - перенести в MS Word
Довольна сотрудничеством с Анной. Всегда на связи, вежливое и дружелюбное отношение, оплата в оговоренные сроки
Работой с Оксаной довольна. все в срок, очень качественно. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Shartli
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа в ФШ
Анна - ответственный и понимающий работодатель, не жалеющий времени и сил, для улучшения своего блога. Ее проект был интересен мне лично, это не коммерческая работа, а работа в первую очередь для людей, которые посещают ее красочный, гостепреимный блог. Более того Анна прекрасный собеседник, который не боится выразить свое мнение и внести свои штрихи нашими руками в свои проекты. Успехов Анне и ее блогу! Креативная команда Ktulhu Art
Кирилл – настоящий профессионал и, что очень важно, отзывчивый, серьезный и энергичный человек. Исключительно интересный и перспективный специалист.Спасибо! Успехов Вам! Мои рекомендации.
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KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Статья о проекте
Благодарочка Василию за то, что своими нововведениями привел сюда Анну - воспитанного, умного, требовательного и компетентного заказчика. Заказчика, который точно знает, что ему нужно, и дает это понять копирайтеру. Ценит качественную работу и готова адекватно ее оплачивать. Давно не работала над такими интересными проектами. Мои лучшие рекомендации!!!
Юлия реанимировала мои угаснувшие надежды на создание интересной статьи!) замечательный человек в общении, профи в работе. мои плюсы и рекомендации +++++ best regards, Anya
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