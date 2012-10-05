$50
добрый день!) есть тема на форуме. большая, почти 300 страниц. надо: перенести ее в вордик. аккуратно и с любовью) срок: неделя. оплата ЯД пишите цену.
Копирайтинг2 исполнителя
Завершен
11 лет назад
я на фри-лансе https://www.free-lance.ru/users/anna051/
добрый день!) есть тема на форуме. большая, почти 300 страниц. надо: перенести ее в вордик. аккуратно и с любовью) срок: неделя. оплата ЯД пишите цену.
прошу откликнуться начинающих фрилансеров) работа в ФШ от Вас: щепотка креативности, горсть качественной работы, заряд оптимизма =) с меня: оплата ЯД или на карту Сбербанка, хорошее настроение =) все подробности - в личку.
Друзья, мне нужна ваша помощь) здесь я первый день, но не пугайтесь, рекомедации фрилансеров в самом конце сообщения) нужна статья о пиксель-арт проекте. не с нуля, на основе вопросов-ответов автора проекта. ...