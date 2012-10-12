Анна - ответственный и понимающий работодатель, не жалеющий времени и сил, для улучшения своего блога. Ее проект был интересен мне лично, это не коммерческая работа, а работа в первую очередь для людей, которые посещают ее красочный, гостепреимный блог. Более того Анна прекрасный собеседник, который не боится выразить свое мнение и внести свои штрихи нашими руками в свои проекты. Успехов Анне и ее блогу! Креативная команда Ktulhu Art