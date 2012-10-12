Shartli

Кирилл Ли Shartli

 
31 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Фотография, дизайн, выездная фотостудия (москва и мо).

За интересные ДЛЯ НАС проекты беремся БЕСЛАТНО, особенно касательно ФОТО.

Своя собственная выездная/квартирная фотостудия МОСКВА/МО

Высшее образование в области дизайна, работа с растровыми и векторными объектами, обучение, профессиональая фотография, фотостудия, фотолаборатория, выездная фотосъемка и многое другое.

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Отзывы заказчиков
anyafet
Анна 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа в ФШ
Кирилл – настоящий профессионал и, что очень важно, отзывчивый, серьезный и энергичный человек. Исключительно интересный и перспективный специалист.Спасибо! Успехов Вам! Мои рекомендации.
Анна - ответственный и понимающий работодатель, не жалеющий времени и сил, для улучшения своего блога. Ее проект был интересен мне лично, это не коммерческая работа, а работа в первую очередь для людей, которые посещают ее красочный, гостепреимный блог. Более того Анна прекрасный собеседник, который не боится выразить свое мнение и внести свои штрихи нашими руками в свои проекты. Успехов Анне и ее блогу! Креативная команда Ktulhu Art
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