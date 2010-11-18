Krendelidze

Дмитрий Степанов Krendelidze

 
46 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать 60 векторных иконок сетевых устройств

    Нарисовать 60 значков сетевых устройств (камеры видеонаблюдения, коммутаторы, видеорегистраторы и т.д.) по их фотографиям. Значки должны быть представлены в векторном графическом формате (SVG + исходник векторного редактора, в котором будет выполняться работы) и растре ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Чтение содержимого docx, xlsx на Delphi 7

    $50

    Необходимо на Delphi 7 написать процедуры вида function GetWORDInfo(FileName : string; Stream : TMemoryStream) : boolean; function GetEXCELInfo(FileName : string; Stream : TMemoryStream) : boolean; для чтения содержимого файлов .docx (текст файла) и .xlsx (текст на всех страницах, ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка форм web-приложения на Java + GWT

    Есть java-приложение с клиентской частью на GWT, состоящее из многих форм с визуальными элементами управления (кнопки, подписи, списки, таблицы...). Необходимо грамотно, красиво и эргономично расположить элементы на формах, превратить вид приложения из ужасного в прекрасный ...

    Java
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рисование линий между значками на схеме

    $200

    Имеется работающий web-интерфейс десктопной программы (реализованный с использованием XSL-преобразования XML-файла с данными + css + javascript + jquery). Основная функция: отображение графической карты сети (позиции значков и другие свойства компьютеров задаются в XML). Задача: В ...

    JavascriptCSSjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Замена дизайна сайта (шаблон есть)

    $100

    Необходимо заменить дизайн на сайте (сайт производителя ПО). Есть верстка нового дизайна (HTML4+CSS) и есть старый сайт: порядка 900 страниц. Большая часть старого шаблона хранится в нескольких файлах и вставляется в страницы с помощью SSI. ...

    PHPДизайн сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Картинка для статьи в журнал

    $30

    Требуется нарисовать картинку для использования в рекламной статье в журнале. Что нужно изобразить: персонаж (сисадмин) на фоне рядов компьютеров, в панике смотрит на них. Стиль: карикатура. Думаю лучше сделать на белом фоне, чтобы можно было потом и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи на тему системного администрирования (SEO)

    Требуется написать несколько статей на тему системного администрирования для целей SEO. Примерные темы: программы для сисадминов, мониторинг серверов, учет лицензий, топология сетей... Присылайте цены и ссылки на образцы работ (желательно похожей тематики).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать шаблон сайта - осовременить дизайн

    $100

    Требуется осовременить существующий дизайн сайта. Тематика сайта: сетевые программы. На сайте используется HTML+CSS шаблон. Менюшки, шапка и футер грузятся с помощью SSI. Вот с ними и надо поработать, возможно графику добавить в шаблон, кнопочки в тему ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать XSL-преобразование

    $50

    Имеется работающее в браузере Internet Explorer XSL-преобразование (файл XSL), которое на основе данных из XML отображает графическую карту сети (позиции значков и другие свойства компьютеров задаются в XML). Кроме этого, в XSL реализовано собственное контекстное ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Векторные иконки сетевых устройств

    $100

    Нарисовать около 40 иконок сетевых устройств (компьютер, PDA, лаптоп, сервер, файл-сервер, сервер БД, роутер, АТС, видеокамера, принтер и т.д.), список предоставим. Значки должны быть представлены в векторном графическом формате Windows Metafile (WMF) и должны масштабироваться без ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать/нарисовать шапку сайта

    $50

    Имеется готовый сайт (html+ssi). В данный момент шапка простенькая - тексты и логотип компании. Необходимо доработать шапку для придания сайту более презентабельного вида. Как я себе это представляю - нарисовать и вписать туда некую картиночку ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
At-1
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$200
10 баллов
3 года назад
Нарисовать 60 векторных иконок сетевых устройств
Дмитрий отличный заказчик. С оплатой все супер, тз понятное) Было легко и приятно с вами работать)
Марина нарисовала отличные иконки, мы остались довольны! Намного раньше срока. Было очень приятно работать!
Ответный отзыв
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Картинка для статьи в журнал
Спасибо за приятное сотрудничество! Задача была сформулирована четко, оплата мгновенная. Обращайтесь в дальнейшем, всегда буду рад работать с Вами!
Александр очень оперативно выполнил заказ. Макет был готов в тот же день. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nity
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Статьи на тему системного администрирования (SEO)
Дмитрий очень приятен в общении, формулирует задачу так, что не возникает дополнительных вопросов. Работу оплачивает сразу же после проверки и без каких-либо задержек. Только хорошее впечатление от сотрудничества. Надеюсь на его продолжение:) С Уважением, Татьяна
Татьяна быстро без задержек написала статью. Не смотря на специфичность темы, все написано со знанием дела и пониманием проблематики. Качество отличное!
Ответный отзыв
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Переделать шаблон сайта - осовременить дизайн
Очень понравилось работать с Дмитрием: точно знает чего хочет, не придирается, платит вовремя. И + приятен в общении. Рекомендую работать с Дмитрием!
Я не ошибся с выбором исполнителя. Юрий показал себя первоклассным специалистом! Первый же макет дизайна был принят за основу, после чего Юрий мастерски выполнил все пожелания и устранил замечания.
Ответный отзыв
coolbit
Семен 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработать XSL-преобразование
Все отлично, в процессе сотрудничества никаких проблем не возникало. Положительным моментом было грамотно составленное техническое задание, которое позволило сэкономить кучу времени на лишних вопросах и обсуждениях. Работа также была оплачена без задержек. В общем, с такими людьми приятно иметь дело.
Все сделано качественно и быстро. Именно что просили и даже немного больше. Семен показал себя высококлассным специалистом, разбирающимся в теме, исправил недостатки в нашем коде и предложил более изящные варианты решения нашей задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв