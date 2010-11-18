Krendelidze

Нарисовать 60 значков сетевых устройств (камеры видеонаблюдения, коммутаторы, видеорегистраторы и т.д.) по их фотографиям. Значки должны быть представлены в векторном графическом формате (SVG + исходник векторного редактора, в котором будет выполняться работы) и растре ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Необходимо на Delphi 7 написать процедуры вида function GetWORDInfo(FileName : string; Stream : TMemoryStream) : boolean; function GetEXCELInfo(FileName : string; Stream : TMemoryStream) : boolean; для чтения содержимого файлов .docx (текст файла) и .xlsx (текст на всех страницах, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть java-приложение с клиентской частью на GWT, состоящее из многих форм с визуальными элементами управления (кнопки, подписи, списки, таблицы...). Необходимо грамотно, красиво и эргономично расположить элементы на формах, превратить вид приложения из ужасного в прекрасный ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $200
Имеется работающий web-интерфейс десктопной программы (реализованный с использованием XSL-преобразования XML-файла с данными + css + javascript + jquery). Основная функция: отображение графической карты сети (позиции значков и другие свойства компьютеров задаются в XML). Задача: В ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо заменить дизайн на сайте (сайт производителя ПО). Есть верстка нового дизайна (HTML4+CSS) и есть старый сайт: порядка 900 страниц. Большая часть старого шаблона хранится в нескольких файлах и вставляется в страницы с помощью SSI. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется нарисовать картинку для использования в рекламной статье в журнале. Что нужно изобразить: персонаж (сисадмин) на фоне рядов компьютеров, в панике смотрит на них. Стиль: карикатура. Думаю лучше сделать на белом фоне, чтобы можно было потом и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать несколько статей на тему системного администрирования для целей SEO. Примерные темы: программы для сисадминов, мониторинг серверов, учет лицензий, топология сетей... Присылайте цены и ссылки на образцы работ (желательно похожей тематики).Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется осовременить существующий дизайн сайта. Тематика сайта: сетевые программы. На сайте используется HTML+CSS шаблон. Менюшки, шапка и футер грузятся с помощью SSI. Вот с ними и надо поработать, возможно графику добавить в шаблон, кнопочки в тему ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Имеется работающее в браузере Internet Explorer XSL-преобразование (файл XSL), которое на основе данных из XML отображает графическую карту сети (позиции значков и другие свойства компьютеров задаются в XML). Кроме этого, в XSL реализовано собственное контекстное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нарисовать около 40 иконок сетевых устройств (компьютер, PDA, лаптоп, сервер, файл-сервер, сервер БД, роутер, АТС, видеокамера, принтер и т.д.), список предоставим. Значки должны быть представлены в векторном графическом формате Windows Metafile (WMF) и должны масштабироваться без ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Имеется готовый сайт (html+ssi). В данный момент шапка простенькая - тексты и логотип компании. Необходимо доработать шапку для придания сайту более презентабельного вида. Как я себе это представляю - нарисовать и вписать туда некую картиночку ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад