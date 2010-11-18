Krendelidze

Требуется нарисовать картинку для использования в рекламной статье в журнале. Что нужно изобразить: персонаж (сисадмин) на фоне рядов компьютеров, в панике смотрит на них. Стиль: карикатура. Думаю лучше сделать на белом фоне, чтобы можно было потом и ...