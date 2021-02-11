Нарисовать 60 векторных иконок сетевых устройств

Нарисовать 60 значков сетевых устройств (камеры видеонаблюдения, коммутаторы, видеорегистраторы и т.д.) по их фотографиям.

Значки должны быть представлены в векторном графическом формате (SVG + исходник векторного редактора, в котором будет выполняться работы) и растре (PNG, 800-1000 пкс по длинной стороне).

Срок выполнения - 1 месяц. Возможно продолжение сотрудничества в будущем.

Просьба ко всем кандидатам: представьте портфолио, чтобы можно было

посмотреть результаты, если выполняли что-то подобное. Спасибо.

Архив с фото и пример уже существующих иконок для понимания стиля прилагается.