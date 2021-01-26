Иконка Телеграма

Необходимо разработать дизайн и сделать иконки для App Store и Play Market, учитывая все их требования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать иконку телеграма в цветовой гамме сайта:
- размер 20*20 пкс
- формат .png
- фон - прозрачный
- цвет серый (образец см https://kino-teatr.ua/ подвал сайта иконки твитер, фб и проч)
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