Чтение содержимого docx, xlsx на Delphi 7

$50
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки389 просмотров
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Необходимо на Delphi 7 написать процедуры вида

function GetWORDInfo(FileName : string; Stream : TMemoryStream) : boolean;

function GetEXCELInfo(FileName : string; Stream : TMemoryStream) : boolean;

для чтения содержимого файлов .docx (текст файла) и .xlsx (текст на всех страницах, если их несколько в файле) по имени FileName в Stream : TMemoryStream. Если считать не удалось, то результат False. Если удалось - True.

Как известно, эти форматы содержат в zip-архиве файл XML, вот из него и нужно зачитывать текст. Код должен работать в Delphi 7, быть надежным и безопасным, не должен содержать утечки ресурсов.

Delphi
5 лет назад
Krendelidze
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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