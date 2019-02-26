Расширение для Inkscape

В ячейке текст с ссылкой имеет вид: =ГИПЕРССЫЛКА("http://site.ru/Message..........";"текст текст текст текст текст текст"). Т.е. сам url то же прописан в ячейке. Задача перевести все ссылки в гиперссылки, что бы они не отображались в ячейках. В документе несколько столбцов с ...