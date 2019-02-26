Программа для AutoCad на LISP или аналог

Нужно написать программу через встроенные средства программы AutoCad (версия 2017).

Суть такая. Есть чертеж с разноцветными линиями. Нужно выбрать определенный цвет, затем другие цвета отличные от него перекрашиваются в черный, а выбранный ранее цвет перекрашивается в цвет 30 (оранжевый).

Чертежей на модели может быть много поэтому следует предусмотреть выбор конкретного чертежа с помощью выделения.

Нюансы и более подробно в л/c.