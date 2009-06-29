ser_kurov

Сергей Куров ser_kurov

 
38 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ:

2007 - Восточноукраинский национальный университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОПЫТ:

• Опыт работы программистом 3 года;

• Практические навыки руководителя проекта;

• Базовые знания английского языка;

• Знание и практическое использование принципов объектно-ориентированного программирования;

• Знание и практическое использование теории создания реляционных баз данных;

• Знание принципов компьютерной графики. (OpenGL)

• Опыт написания ПО на заказ, навыки общения с клиентами и составления технического задания на разработку;

• Опыт создания клиентских приложений для работы с базами данных и клиент серверных приложений (TCP/UDP).

• веб-программирование(HTML,php,CSS).

• Языки программирования Delphi,C++,JavaScript,VBA

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ:

• Среды разработки Borland Delphi 2007, Macromedia Dreamweaver 8;

• Базы данных Access, Firebird, MySQL;

• Компонеты для работы с базами данных ADO, BDE, IBX, FibPlus;

• Сторонние компоненты EhLib;

• Генератор отчетов FastReport;

• Технология Ajax.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiAjaxVBAOpenGLFirebird
Портфолио
Отзывы заказчиков
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработать фотогалерею на сайте Joomla
Профессиональный и ответственный исполнитель. Был рад сотрудничеству. Уверен в его продолжении.
Отличный заказчик. Все оплачено в срок по договоренности. Оказывает всяческую помощь в работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
gitara_in_ua
Виктория 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Требуется создать прайс XML
Сергей, спасибо тебе большое за терпение и кучу работы, которую нужно было сделать помимо этого - переговоры с хостерами, настройка всего этого... Все работает, отображается правильно. Обязательно буду к тебе обращаться ещё.
Оплата вовремя. Приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Исключить из url спецсимоволы
Отличная работа! Всё выполнено в полном соответствии с заданием.
Отличный заказчик. Точно формулимрует задачу, оплата в полной мере и своевременно
Ответный отзыв
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Калькулятор для Джумлы
2 недели упорной совместной работы - и все готово. Сергей молодец, сделал даже немного больше. Свои деньги отработал на 100%, адекватный и профессиональный парень.
Очень приятно работать с людьми. Четко формулируют задачу. По общению понятно что люди близки к программированию
Ответный отзыв
akimov
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Скрипт на PHP
Молодец, работой доволен, выполнил качественно. Сергей справился с задачей. На протяжении работы постоянно был на связи. Всё сделал под мои идеи и пожелания. Полностью присоединяюсь к отзывам предыдущих заказчиков. Человек реально принадлежит к категории фрилансеров в первую очередь ставящих выполнение задачи, а не получение вознаграждения. Я очень доволен!
Оплата вовремя. Приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
7 отзывов
от $1
от 1 дня
#432
Интернет-магазины
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#136
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#356
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#621
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1908