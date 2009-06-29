ОБРАЗОВАНИЕ:
2007 - Восточноукраинский национальный университет
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОПЫТ:
• Опыт работы программистом 3 года;
• Практические навыки руководителя проекта;
• Базовые знания английского языка;
• Знание и практическое использование принципов объектно-ориентированного программирования;
• Знание и практическое использование теории создания реляционных баз данных;
• Знание принципов компьютерной графики. (OpenGL)
• Опыт написания ПО на заказ, навыки общения с клиентами и составления технического задания на разработку;
• Опыт создания клиентских приложений для работы с базами данных и клиент серверных приложений (TCP/UDP).
• веб-программирование(HTML,php,CSS).
• Языки программирования Delphi,C++,JavaScript,VBA
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ:
• Среды разработки Borland Delphi 2007, Macromedia Dreamweaver 8;
• Базы данных Access, Firebird, MySQL;
• Компонеты для работы с базами данных ADO, BDE, IBX, FibPlus;
• Сторонние компоненты EhLib;
• Генератор отчетов FastReport;
• Технология Ajax.
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