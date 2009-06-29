Молодец, работой доволен, выполнил качественно. Сергей справился с задачей. На протяжении работы постоянно был на связи. Всё сделал под мои идеи и пожелания. Полностью присоединяюсь к отзывам предыдущих заказчиков. Человек реально принадлежит к категории фрилансеров в первую очередь ставящих выполнение задачи, а не получение вознаграждения. Я очень доволен!