Требуется разместить определенную информацию на форумах. Контент не является спамом. Причем не проспамив всё подряд, а с умом. Для этого: * регистрируете новый email адрес * ищете форумы, где ...
Привлечь вебмастеров в проект
Здравствуйте.
Есть проект - http://rivirs.net. Нужно привлечь вебмастеров.
Продвигать в поисковых системах не нужно, также не предлагать контекстную рекламу. Прогон по базе каталогов и досок объявлений не эффективный.
Более подходит раскрутка на тематических форумах, в соц.сетях, может быть в закладках и т.п.
Ваши предложения и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо качественное продвижение групп, Страниц в соцСетях! Социальные сети для продвижения Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook,Twitter, Instagram, Youtube и другие.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание и оформление группы вконтакте, заполнение ее необходимой информацией для привлечения первой волны потенциальных покупателей, создание каталога, ссылки на сайт, аватар по тематике и т. д. Просьба указать стоимость работы.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно 10 000 вступивших в группу Вконтакте из Новосибирска. Тематика - образовательный центр. При подаче заявки указывайте цену и срок выполнения.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Группа http://vk.com/club39818025 Увеличение количества членов по определенным критериям плюс общее развитие группыСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Группа vk.com/rebeccatatti - увеличение количества подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо раскрутить аккаунт в twitter Интересуют условия, сроки и результат.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно группы в [-] Twitter [-] Google+ [-] Facebook [-] Вконтакте [-] Одноклассники Для сайта zapchast.od.ua Тематика авто запчасти Красиво оформить и по ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужен профессионал. Только с успешным портфолио (в приват кидайте статистические данные, подтверждающие Ваши достижения). Продвижение: 1 Веб студии 2 Магазин по продаже воздушных шаров 3 Магазин постельного ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется продвижение сайта по продаже заявок (лидов) на ремонт квартир, натяжных потолков, металлопластиковых окон через социальные сети, т. е. увеличение целевого трафика из соц. сетей. Просьба указывать стоимость и срокиСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад