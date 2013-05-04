Привлечь вебмастеров в проект

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки194 просмотра

Здравствуйте.

Есть проект - http://rivirs.net. Нужно привлечь вебмастеров.

Продвигать в поисковых системах не нужно, также не предлагать контекстную рекламу. Прогон по базе каталогов и досок объявлений не эффективный.

Более подходит раскрутка на тематических форумах, в соц.сетях, может быть в закладках и т.п.

Ваши предложения и стоимость.

12 лет назад
akimov
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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