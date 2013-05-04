Привлечь вебмастеров в проект

Здравствуйте.

Есть проект - http://rivirs.net. Нужно привлечь вебмастеров.

Продвигать в поисковых системах не нужно, также не предлагать контекстную рекламу. Прогон по базе каталогов и досок объявлений не эффективный.

Более подходит раскрутка на тематических форумах, в соц.сетях, может быть в закладках и т.п.

Ваши предложения и стоимость.