Оформление группы вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок182 просмотра

Создание и оформление группы вконтакте, заполнение ее необходимой информацией для привлечения первой волны потенциальных покупателей, создание каталога, ссылки на сайт, аватар по тематике и т. д. Просьба указать стоимость работы.

12 лет назад
otde
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров