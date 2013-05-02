Продвижение в соцсетях нескольких направлений

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки162 просмотра

Добрый день.

Нужен профессионал. Только с успешным портфолио (в приват кидайте статистические данные, подтверждающие Ваши достижения).

Продвижение:

1 Веб студии

2 Магазин по продаже воздушных шаров

3 Магазин постельного белья

Если сработаемся, то список можно расширять.

12 лет назад
ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров