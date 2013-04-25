Развить благотворительную группу в "Вконтакте"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок187 просмотров

Нужно привлечь в группу подписчиков, старую группу взломали...и поэтому всё приходиться начинать с нуля.

В комментариях озвучьте сумму за подобный вид работы, мы рассчитываем добавить около 4к пользователей.

12 лет назад
urban3p-extreme
Алина 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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