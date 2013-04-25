Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект. ...
Развить благотворительную группу в "Вконтакте"
Нужно привлечь в группу подписчиков, старую группу взломали...и поэтому всё приходиться начинать с нуля.
В комментариях озвучьте сумму за подобный вид работы, мы рассчитываем добавить около 4к пользователей.
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