Нужна раскрутка группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок259 просмотров

Здравствуйте!

требуется для соц. группы в контакте поднять количество подписчиков г.Тюмень

(1000 человек — все уникальные, а не боты)

Сколько будет стоить раскрутка? и сколько займет по времени?

12 лет назад
AnastasiaG
Анастасия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров