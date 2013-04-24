Создание и сопровождение групп ВК, ФБ (авто)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки214 просмотров

Продажа, обслуживание и подбор прицепов-дач / караванинг / автотуризм. Организация и формирование устойчивого клуба караванеров.

ТОЛЬКО БЕЛЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, НИКАКИХ БОТОВ, ОФФЕРОВ ИЛИ НАКРУТОК.

СТАНДАРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Создание, Наполнение, Уникальный Дизайн группы (Меню группы + Аватар + Установка + Уникальный контент)

• Набор участников в сообществе участников по критериям (пол, возраст, большие города)

• Раскрутка аккаунтов пользователей (подписчики)

• Рассылка по личкам

• Поиск интересных и необычных фото прицепов-дач, автодомов, средств и способов активного и мобильного отдыха, автотуризма, не обычных дорожных знаков, забавных происшествий на дорогах и всё, что связано со средствами передвижения и комментарии к ним, НО акцент нужно делать на автопутешествия и караванинг.

• Посты (создание новых тем, поддержание разговоров, комментарии)

• Опросы

• Конкурсы

• Составление фотоальбомов

• Размещение видео (в т.ч. с логотипом компании)

• Анонс новых поступлений и комментарии к ним

• Анонс мероприятий и новости сайта

• Чистка мусора и спама

• Помощь пользователям

Предположительная занятость 5-10 постов в день

ПРОДВИНУТОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Организация слётов и туров караванеров

• Формирование базы и составление описаний туристических маршрутов и кемпингов России, Беларуси, Европы

• Привлечение арендаторов

• Привлечение агроусадьб

• Контекстная реклама

• Рассылка текста по тематическим группам

• Размещения рекламы в больших группах

• РСС трансляции

• Перенос контента сайта в соцсеть

• Связь с твиттеров

• Трнасляции на твиттер автоматические

Стоимость продвинутого сопровождения согласовывается дополнительно

ОПЛАТА – wmz

ПОЖАЛУЙСТА указывайте в проекте:

1. Стоимость создания и оформления группы (отдельно ВК, ФБ)

2. Стоимость привлечения (отдельно ВК, ФБ)

3. Стоимость сопровождения (отдельно ВК, ФБ)

4. Продвижение в ТОП

5. Примеры на указанные темы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕРОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ!!!

12 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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