Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект. ...
Создание и сопровождение групп ВК, ФБ (авто)
Продажа, обслуживание и подбор прицепов-дач / караванинг / автотуризм. Организация и формирование устойчивого клуба караванеров.
ТОЛЬКО БЕЛЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, НИКАКИХ БОТОВ, ОФФЕРОВ ИЛИ НАКРУТОК.
СТАНДАРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Создание, Наполнение, Уникальный Дизайн группы (Меню группы + Аватар + Установка + Уникальный контент)
• Набор участников в сообществе участников по критериям (пол, возраст, большие города)
• Раскрутка аккаунтов пользователей (подписчики)
• Рассылка по личкам
• Поиск интересных и необычных фото прицепов-дач, автодомов, средств и способов активного и мобильного отдыха, автотуризма, не обычных дорожных знаков, забавных происшествий на дорогах и всё, что связано со средствами передвижения и комментарии к ним, НО акцент нужно делать на автопутешествия и караванинг.
• Посты (создание новых тем, поддержание разговоров, комментарии)
• Опросы
• Конкурсы
• Составление фотоальбомов
• Размещение видео (в т.ч. с логотипом компании)
• Анонс новых поступлений и комментарии к ним
• Анонс мероприятий и новости сайта
• Чистка мусора и спама
• Помощь пользователям
Предположительная занятость 5-10 постов в день
ПРОДВИНУТОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Организация слётов и туров караванеров
• Формирование базы и составление описаний туристических маршрутов и кемпингов России, Беларуси, Европы
• Привлечение арендаторов
• Привлечение агроусадьб
• Контекстная реклама
• Рассылка текста по тематическим группам
• Размещения рекламы в больших группах
• РСС трансляции
• Перенос контента сайта в соцсеть
• Связь с твиттеров
• Трнасляции на твиттер автоматические
Стоимость продвинутого сопровождения согласовывается дополнительно
ОПЛАТА – wmz
ПОЖАЛУЙСТА указывайте в проекте:
1. Стоимость создания и оформления группы (отдельно ВК, ФБ)
2. Стоимость привлечения (отдельно ВК, ФБ)
3. Стоимость сопровождения (отдельно ВК, ФБ)
4. Продвижение в ТОП
5. Примеры на указанные темы
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕРОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ!!!
Заявки фрилансеров
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