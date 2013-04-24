Создание, наполнение и раскрутка групп VK, OK, FB

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок213 просмотров

Нужно создать, наполнить живыми пользователями (около 1000 товаров+1000 записей), довести численность до 1500 чел (критерий: женщины 20-50 лет) красивые группы VK, FB и OK. Товары из Финляндии, образцы групп http://vk.com/club47536502, http://vk.com/finska_finland, http://vk.com/fimarket2013

Сообщите сроки и цены отдельно по каждой сети

В дальнейшем постоянно нужно будет увеличивать группы и раскрутить по некоторым запросам

12 лет назад
canich
Марина 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров