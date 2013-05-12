Раскрутить группу vk через взаиморекламу с другими

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок353 просмотра

Здравствуйте.

Есть группа юмористической тематики http://vk.com/humorial с уникальным авторским контентом.

Задача - привлечь в нее активных подписчиков, которые будут ставить лайки и делиться с друзьями.

Инструмент: взаимная реклама с другими группами аналогичной тематики. То есть надо искать группу с примерно такими же показателями активности и обмениваться рекламными постами.

И так, постепенно набирая подписчиков, выходить на все более и более крупные группы.

Если вы готовы этим заняться, то напишите по цене и условиям.

Если вы готовы предложить альтернативные способы привлечения в группу активных подписчиков (именно активных, которые будут ставить лайки и делиться с друзьями, а не оферов), так же прошу откликнуться на проект и описать, что именно вы готовы предложить.

12 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
10 дней
Начали сотрудничать с Тимуром на постоянной основе. результат: за первые 2 недели аудитория группы увеличилась в 2 раза. стало больше лайков, перепостов начали появляться комментарии к постам (ранее их почти не было) так же идет работа по продвижению группы по ключевым словам если так будет дальше, то думаю группу удастся раскрутить и сделать одной из лучших групп в своей тематике.
Отличный заказчик. Оплачивает работу вовремя.

Заявки фрилансеров

Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад