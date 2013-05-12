Раскрутить группу vk через взаиморекламу с другими

Здравствуйте.

Есть группа юмористической тематики http://vk.com/humorial с уникальным авторским контентом.

Задача - привлечь в нее активных подписчиков, которые будут ставить лайки и делиться с друзьями.

Инструмент: взаимная реклама с другими группами аналогичной тематики. То есть надо искать группу с примерно такими же показателями активности и обмениваться рекламными постами.

И так, постепенно набирая подписчиков, выходить на все более и более крупные группы.

Если вы готовы этим заняться, то напишите по цене и условиям.

Если вы готовы предложить альтернативные способы привлечения в группу активных подписчиков (именно активных, которые будут ставить лайки и делиться с друзьями, а не оферов), так же прошу откликнуться на проект и описать, что именно вы готовы предложить.