Реклама в форумах.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка168 просмотров

Добрый день.

Требуется проведение рекламной компании сайта ив форумах.

Тематика «Товары для дома» (интернет-магазин).

Что необходимо:

1. Размещение поста в тематичной ветке. И на тематичном форуме.

2. Наличие ответов и обсуждения.

3. В результате необходимо дать ссылку для перехода на сайт. Либо урл.

Цели:

1. Необходимо получить дополнительные переходы заинтересованных пользователей на сайт.

2. Создание положительного впечатление о ресурсе.

Также интересует:

1. Прокачка аккаунта до уровня возможности самостоятельного размещения постов по списку форумов.

2. Постинг на заданную информационную тему с уже готового аккаунта.

Ваши условия, цены, портфолио и сроки прошу скинуть в личку.

12 лет назад
hddn
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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