Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект. ...
Реклама в форумах.
Добрый день.
Требуется проведение рекламной компании сайта ив форумах.
Тематика «Товары для дома» (интернет-магазин).
Что необходимо:
1. Размещение поста в тематичной ветке. И на тематичном форуме.
2. Наличие ответов и обсуждения.
3. В результате необходимо дать ссылку для перехода на сайт. Либо урл.
Цели:
1. Необходимо получить дополнительные переходы заинтересованных пользователей на сайт.
2. Создание положительного впечатление о ресурсе.
Также интересует:
1. Прокачка аккаунта до уровня возможности самостоятельного размещения постов по списку форумов.
2. Постинг на заданную информационную тему с уже готового аккаунта.
Ваши условия, цены, портфолио и сроки прошу скинуть в личку.
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