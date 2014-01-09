Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm

Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект.

Рассматриваются особенно внимательно те заявки, которые учитывают тематику группы, ее услуги. Как можно подробнее укажите все то, что Вы можете сделать.

Указывайте свой Skype, чтобы общаться подробнее.

Спасибо.