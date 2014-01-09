Нужно создать, наполнить живыми пользователями (около 1000 товаров+1000 записей), довести численность до 1500 чел (критерий: женщины 20-50 лет) красивые группы VK, FB и OK. Товары из Финляндии, образцы групп http://vk.com/club47536502, http://vk.com/finska_finland, http://vk.com/fimarket2013 ...
Продвижение группы в "Контакте"
Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm
Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект.
Рассматриваются особенно внимательно те заявки, которые учитывают тематику группы, ее услуги. Как можно подробнее укажите все то, что Вы можете сделать.
Указывайте свой Skype, чтобы общаться подробнее.
Спасибо.
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