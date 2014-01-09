Продвижение группы в "Контакте"

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок233 просмотра

Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm

Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект.

Рассматриваются особенно внимательно те заявки, которые учитывают тематику группы, ее услуги. Как можно подробнее укажите все то, что Вы можете сделать.

Указывайте свой Skype, чтобы общаться подробнее.

Спасибо.

12 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
10 дней
Отличный исполнитель. Грамотный подход к каждому вопросу. Внимательно изучает задачи и цели ТЗ. Рекомендую.
Очень хороший рекламодатель.Знает чего хочет.Работал без предоплаты.Деньги получил сразу после выполнения задания.Очень честный и порядочный человек.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.Всем советую.

Заявки фрилансеров

zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад