Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект. ...
Набрать подписчиков "вконтакте"
Нужно набрать подписчиков на публичную страницу "вконтакте" (требования: определенный город)
Каковы расценки:
1) 500 подписчиков
2) 1000 подписчиков
Заявки фрилансеров
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