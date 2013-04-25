Продвижение в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок206 просмотров

доброго дня,

интересует продвижение в социальных сетях (facebook, вконтакте - основное. плюс может быть twitter, google+)

на данный момент есть приложение под iphone (на стадии заполяемости контентом сейчас), делается промо-сайт приложения, нужно создать группы в соц сетях (скорей всего мы сделаем это сами, нужны лишь ваши советы, рекомендации по этому) и раскрутить его, чтобы условно была группа в фейсбуке с людьми, которые бы уже ждали выхода этого приложения, ибо оно реально им поможет решить опр. вопросы.

данное приложение - путеводитель. путешествовать любят многие, поэтому собрать легальными методами интересующихся имхо не сложно. приложение красочное, интересное, полезное и что самое главное - бесплатное.

можно взять другую стратегию продвижения, но суть останется та же. Нужно создать сообщество, любящих путешествовать, которые могли бы скачать полезное бесплатное приложение для iphone (в будущем для ipad и android).

от кандидата нужен приблизительный план работ со сроками и ценами.

портфолио - обязательное условие.

спасибо

Android
12 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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