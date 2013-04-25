Активное развитие группы в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт32 заявки284 просмотра

Необходимо развитие группы в контакте http://vk.com/public34210500. Заинтересовывать пользователей общением, конкурсами и тд. Группа нужна как поддержка интернет магазина woodfun.ru

Так же интересует поддержка нашего сайта в инстаграмм и др соц сетях

7 лет назад
nikST
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров