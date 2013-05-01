Продвижение сайта в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок176 просмотров

Требуется продвижение сайта по продаже заявок (лидов) на ремонт квартир, натяжных потолков, металлопластиковых окон через социальные сети, т. е. увеличение целевого трафика из соц. сетей. Просьба указывать стоимость и сроки

12 лет назад
otde
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров