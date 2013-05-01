Перенести контент из Одноклассников во ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок438 просмотров

Всем привет!

Необходимо перенести фотографии с описанием из профиля в Одноклассниках в группу ВКонтакте.

Примерно 130 наименований. Обе учётные записи наши, всё легально.

Жду ваших предложений.

Срок - сегодня. Оплата по факту.

12 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров