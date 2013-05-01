Необходимо развитие группы в контакте http://vk.com/public34210500. Заинтересовывать пользователей общением, конкурсами и тд. Группа нужна как поддержка интернет магазина woodfun.ru Так же интересует поддержка нашего сайта в инстаграмм и др соц сетях
Подписчики в публичную страницу, приложение ВК
Стоимость реальных людей для публичной страницы
Стоимость ботов для публичной страницы
Стоимость реальных людей для приложения
Стоимость ботов для приложения
Гарантии того что эти подписчики не пропадут и группу не заблокируют.
Демонстрация откуда и как берутся эти подписчики.
Возможные обьемы.
Скидки.
Оплата WMR
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу контент менеджера с опытом в ВК и ФБ, для ведения группы с новостями кино (фильмов). Присылайте ссылки на группы, которые ведете. Если нет опыта, прошу не писать!Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется продвижение группы "В Контакте" http://vk.com/forexperm Ознакомьтесь с тематикой группы, услугами организации. От Вас надо не только продвижение, но и развитие. Предложения, мнения того, что можно сделать, цена, сроки, ориентировочный эффект. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет! Необходимо перенести фотографии с описанием из профиля в Одноклассниках в группу ВКонтакте. Примерно 130 наименований. Обе учётные записи наши, всё легально. Жду ваших предложений. Срок - сегодня. ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно привлечь в группу подписчиков, старую группу взломали...и поэтому всё приходиться начинать с нуля. В комментариях озвучьте сумму за подобный вид работы, мы рассчитываем добавить около 4к пользователей.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
доброго дня, интересует продвижение в социальных сетях (facebook, вконтакте - основное. плюс может быть twitter, google+) на данный момент есть приложение под iphone (на стадии заполяемости контентом сейчас), делается ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Продажа, обслуживание и подбор прицепов-дач / караванинг / автотуризм. Организация и формирование устойчивого клуба караванеров. ТОЛЬКО БЕЛЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, НИКАКИХ БОТОВ, ОФФЕРОВ ИЛИ НАКРУТОК. СТАНДАРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ • Создание, ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно набрать подписчиков на публичную страницу "вконтакте" (требования: определенный город) Каковы расценки: 1) 500 подписчиков 2) 1000 подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Требуется проведение рекламной компании сайта ив форумах. Тематика «Товары для дома» (интернет-магазин). Что необходимо: 1. Размещение поста в тематичной ветке. И на тематичном форуме. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад