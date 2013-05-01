Подписчики в публичную страницу, приложение ВК

Стоимость реальных людей для публичной страницы

Стоимость ботов для публичной страницы

Стоимость реальных людей для приложения

Стоимость ботов для приложения

Гарантии того что эти подписчики не пропадут и группу не заблокируют.

Демонстрация откуда и как берутся эти подписчики.

Возможные обьемы.

Скидки.

Оплата WMR