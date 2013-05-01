Подписчики в публичную страницу, приложение ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки193 просмотра

Стоимость реальных людей для публичной страницы

Стоимость ботов для публичной страницы

Стоимость реальных людей для приложения

Стоимость ботов для приложения

Гарантии того что эти подписчики не пропадут и группу не заблокируют.

Демонстрация откуда и как берутся эти подписчики.

Возможные обьемы.

Скидки.

Оплата WMR

12 лет назад
ddch
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров