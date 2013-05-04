10 000 вступивших в группу Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок203 просмотра

Нужно 10 000 вступивших в группу Вконтакте из Новосибирска. Тематика - образовательный центр. При подаче заявки указывайте цену и срок выполнения.

12 лет назад
Taifun-A
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров