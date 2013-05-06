Ручное размещение информации на форумах

Требуется разместить определенную информацию на форумах. Контент не является спамом.

Причем не проспамив всё подряд, а с умом.

Для этого:

* регистрируете новый email адрес

* ищете форумы, где люди обсуждают (только касательно московского региона): отдых на выходные, отдых в парках, отдых с детьми в городе, что подарить (ребёнку или взрослому) на ДР, свадьбу и т.д. - полный список получите в ходе переписки.

Сам форум может принадлежать хоть автоклубу хоть кухаркам, но требуется не создание новой темы, а ответ в существующую!

Разумеется, форумы должны быть живыми, с реальной посещалкой и обсуждением.

* размещаете сообщение с галочкой «уведомлять при ответе» в правильный раздел форума

Отчет предоставляется в виде ссылок на сообщения, а также передачей мне email адреса и реквизитов аккаунтов.

Поскольку контент реально «в тему», модераторы при правильном размещении не удаляют его — проверено.

Мёртвофорумы не нужны и не оплачиваются.

Никаких других сообщений с этих аккаунтов не размещаете, никаких своих ссылок в профиль не кладете. Ни сейчас ни потом.

Оплата WMR по факту приема работы. Предоплаты не будет.

Делайте ставку за 100 форумов. Всего планируем покрыть 300 – 800 форумов.

Автоматизация не прокатит.

Школьники проходят мимо. С кривой репутацией тоже. Любители передавать работу другим также.

Б Е С Ц Е Н Н Ы Е заявки НЕ рассматриваются!