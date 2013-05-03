Необходимо развитие группы в контакте http://vk.com/public34210500. Заинтересовывать пользователей общением, конкурсами и тд. Группа нужна как поддержка интернет магазина woodfun.ru Так же интересует поддержка нашего сайта в инстаграмм и др соц сетях
Продвижение группы вконтакте
Группа vk.com/rebeccatatti - увеличение количества подписчиков
Заявки фрилансеров
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