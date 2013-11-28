Здравствуйте коллеги!!! Нужно сделать редизайн сайта. Всё достаточно просто: 1. Сделать шаблон для InstantCMS 1.10.3 2. Натянуть его на движок ...
Создать платёжный интегратор для оплаты BTC и LTC
Здравствуйте.
Нужно создать платежную систему, которая позволяет продавцам принимать BTC и LTC.
Примеры сайтов - kojn-app.com, btcmerch.com
Ваши цена и сроки.
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