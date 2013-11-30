Нужен сайт-страничка для упрощенной продажи видеороликов (детские открытки). В сжатом виде функционал такой: - Пользователь отвечает на несколько вопросов, ему подбирается ролик (один из многих вариантов) ...
Сайт на Instantcms
Здравствуйте коллеги!!!
Нужно сделать редизайн сайта.
Всё достаточно просто:
1. Сделать шаблон для InstantCMS 1.10.3
2. Натянуть его на движок
3. Сделать все разделы описанные в ТЗ
4. Расположить модули
Все работы производятся на нашем сервере! ТЗ отправлю только исполнителю.
Заявки фрилансеров
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