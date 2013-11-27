Доставка товаров из интернет магазинов и посылок из США. Прием, консолидация и отправка посылок со своего склада. Пример: e4ria.com shopogol.com pochtoy.com Четкого техзадания нет. Опыт разработки подобного сервиса ...
Требуется создать сайт под ключ
Требуется создать сайт под ключ, который будет отвечать за продажу элитного дома находящегося в России Краснодарский край п.Тамань.
Прошу рассматривать этот проект людей, которые имеют подобный опыт работ или имеют четкое понимание, как должен выглядеть подобный сайт, по их мнению.
От себя добавим, что сайт должен иметь полный функционал и наполнение, чтоб человек побывавший на этом сайте сложил не только отличное мнение, о доме, но и чтоб полностью понимал, где находится, что в этом районе есть, от истории до производств и какие последние новости касающиеся этого района. Сайт должен быть одним из лучших на просторах рунета в данном сегменте.
Бюджет буду обсуждать с каждым лично, после предложенной концепции сайта и эскизов. Никто переплачивать не собирается, но и знаем, что хорошему труду - хорошая, достойная оплата.
Если возникают, какие-то вопросы welcome в почту: [email protected]
Заявки фрилансеров
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