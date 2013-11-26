Сайт-визитка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок252 просмотра

Сайт-визитка на Wordpress.

Требуется возможность редактирования контента. Аутентификация пользователей по имеющейся базе, работа с базой пользователей.

Подробности в приложенном ТЗ.

WordPress
11 лет назад
Haimm
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание форума

    Интересует создание форума , тематика интернет покупки. 1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала. 2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок. 3. Помощь ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить компонент "Недвижимость" на joomla

    Нужно установить и настроить joomla и компонент по продаже недвижимости EstateAgent (JEA) или JBZOO (возможно любой другой каталог или CCK ) – добавить каталоги (8 провинций по 20 городов в каждой, типы объектов, и т.д.), ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    Техническое задание по написанию Сайта (на joomala) 1 Цель Разработать сайт КОМПАНИИ СВК Необходимо чтоб была поддержка интернет-магазина, новостей, а также описание компании. Вверху должен присутствовать слад-модуль с горячими предложениями. Описание ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт на WordPress

    Доброго времени суток! Мне нужен простой сайт на ВордПресс, максимально схожий с www.dentalux.com.ua/ Шапка: логотип, свободное пространство, кнопки социальных сетей. Главное меню: схожее ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аналог сайта

    $250

    Нужно сделать сайт по аналогии с http://grishinrobotics.com/. Текст, логотип, все картинки готовы. Желательно на распространенном бесплатном движке типа Drupal. Авторские движки не рассматриваем. ТЗ (содержит конфиденциальную информацию) вышлю тем, кто заинтересуется работой. ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лэндинг. start-up

    работа только для интеллектуалов с чувством вкуса и психологии публики, новичкам и непрофи - мимо. отбор кандидатов и субъективную оценку профессионализма будем осуществлять по вашим портфолио/ милости просим ! работа интересная, ...

    Android
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-сервис под ключ

    $2000

    Программная часть: - первоначальное наполнение БД из баз партнеров (XML, три партнера на 1 этапе); - автоматическое обновление БД по расписанию; - поиск новинок по запросам пользователей; - при появлении запрашиваемой ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт визитка

    $100

    Нужен человек, для создания сайта визитки, текстильной продукции. В основном будет задача, продажа 3D постельного, элитного качества, брендов Украины. Желательно г. Донецк

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание нового сервиса по продаже ссылок.

    Требуется человек, который сможет создать проект по продаже ссылок нового образца. С нуля прописывать ничего скорее всего не придется, но найти, увязать и настроить то, что нужно для работы сервиса придется. Предпочтение тем, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад