Создание сайта

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Завершен22 заявки212 просмотров

Техническое задание по написанию Сайта (на joomala)

1 Цель

Разработать сайт КОМПАНИИ СВК

Необходимо чтоб была поддержка интернет-магазина, новостей, а также описание компании.

Вверху должен присутствовать слад-модуль с горячими предложениями.

Описание и разделы интернет-магазина:

1. Кондиционеры

2.Вентиляция

3.Умный дом

4.Услуги по монтажу и обслуживанию вышеперечисленного оборудования

Инструмент 5.Продажа монтаж окон ПВХ

2 Разработка сайта на движке Joomala 3.0.3

Использование модулей:

Joom Shoping

возможно подключение по предложению других модулей

Использование Плагина по предложению.

11 лет назад
koshka55584
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
14 дней
Мы остались очень довольны! Работа выполнено предельно быстро и крайне качественно. Спасибо огромное! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Очень понравилось работать с заказчиком! Хорошо составленное техническое задание, постоянно на связи, корректное общение, со сроками не подгоняли. И ЧТО самое ГЛАВНОЕ - прямой заказчик, а не посредник. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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