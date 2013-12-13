Интересует создание форума , тематика интернет покупки. 1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала. 2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок. 3. Помощь ...
Аналог сайта
Нужно сделать сайт по аналогии с http://grishinrobotics.com/.
Текст, логотип, все картинки готовы.
Желательно на распространенном бесплатном движке типа Drupal. Авторские движки не рассматриваем.
ТЗ (содержит конфиденциальную информацию) вышлю тем, кто заинтересуется работой.
Нужно запустить до конца года.
Предложения без цены не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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