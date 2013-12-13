Аналог сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок250 просмотров

Нужно сделать сайт по аналогии с http://grishinrobotics.com/.

Текст, логотип, все картинки готовы.

Желательно на распространенном бесплатном движке типа Drupal. Авторские движки не рассматриваем.

ТЗ (содержит конфиденциальную информацию) вышлю тем, кто заинтересуется работой.

Нужно запустить до конца года.

Предложения без цены не рассматриваются.

Drupal
11 лет назад
nev2013
Данила 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
7 дней
Не аккуратно. Решили не продолжать сотрудничество.
Человек отказался полностью оплачивать работу. предложил 1000р(+30$ была предоплата). На этом мы распрощались. Т.е я потерял время, человек - предоплату. Вот "неаккуратная работа" http://north.mate.pp.ua/

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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