Сайм с реферальной системой.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка122 просмотра

Создать сайт на основе технически готового сайта, изменить дизайн и доработать технические моменты.

11 лет назад
number7
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$500
14 дней
Работа выполнена достойно, качественно и в полном соответствии с ТЗ.
Работой с заказчиком доволен. Своевременная оплата, грамотно созданное ТЗ

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать лэндинг страничку

    $100

    Требуется сделать красиву, яркую и красочную страничку для этого продукта http://amkodor-belvar.by/catalog/medical_devices/apparat_magnitnoj_terapii/apparat_magnitnoj_terapii_amt_0/ Страничка должна быть кроссбраузерной, описание и фотографии должны быть легконаходимыми и читаемыми. Страничка с кнопкой для покупки оптом и в розницу, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать сайт

    $500

    Нужен сайт, похожий по функционалу на этот: http://www.prosto-club.ru/ оплата частями: 30% на середине работы и остальное в конце. личный кабинет не нужен. только возможность записаться на занятия. ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнение сайта "под ключ" согласно ТЗ

    Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, чтобы четко понять масштаб работы. Предпочтения ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт сантехника

    $250

    Здравствуйте! Требуется сделать сайт сантехники. Включить задарма, отзывы, сделать сайт по диаграмме Гутенберга. Есть домен, и хостинг на джино, сайт сделать на опенкарте. заполню товаром сам. скину похожие сайты.

    Opencart
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен красивый сайт-визитка

    Визитка должна быть похожа на landing page, все крупное, красивое, яркое. Но и при этом сохраняется общий стиль. Все, что могла - описала в ТЗ. Информации не очень много, но ее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка городского портала на django+python

    $5000

    Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты. Дизайн и верстка аналогична www.057.ua. В разроботке портала надо учесть его клонирование (тиражирование) и ...

    AndroidDjangoiOSPython
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад