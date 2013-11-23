Лэндинг. start-up

работа только для интеллектуалов с чувством вкуса и психологии публики, новичкам и непрофи - мимо.

отбор кандидатов и субъективную оценку профессионализма будем осуществлять по вашим портфолио/

милости просим ! работа интересная, с перспективой.

2-3- версии лэндинга, нужно для теста ctr. 1 - основной будет подвязан под сайт.

p.s. дизайн, программирование , верстка , адаптация под web и андроид

приветствуется опыт оптимизации seo и контекстной рекламы.