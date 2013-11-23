Интересует создание форума , тематика интернет покупки. 1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала. 2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок. 3. Помощь ...
Настроить компонент "Недвижимость" на joomla
Нужно установить и настроить joomla и компонент по продаже недвижимости EstateAgent (JEA) или JBZOO (возможно любой другой каталог или CCK ) – добавить каталоги (8 провинций по 20 городов в каждой, типы объектов, и т.д.), найти и доработать готовый шаблон дизайна, подключить и настроить модули компонента: поиск, случайная картинка, googlemap и т.д.,
ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ)
1. Дизайн – готовый шаблон с доработками
2. Joomla – не ниже 2,5
3. Добавление и редактирование объектов с фронд-энда
4. Все модули и компоненты должны быть с русскими пакетами
Ориентировочные цены, сроки и ваш график работы в интернете указывайте в проекте, пожалуйста.
Работа по договору через СБС.
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