Настроить компонент "Недвижимость" на joomla

Нужно установить и настроить joomla и компонент по продаже недвижимости EstateAgent (JEA) или JBZOO (возможно любой другой каталог или CCK ) – добавить каталоги (8 провинций по 20 городов в каждой, типы объектов, и т.д.), найти и доработать готовый шаблон дизайна, подключить и настроить модули компонента: поиск, случайная картинка, googlemap и т.д.,

ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ)

1. Дизайн – готовый шаблон с доработками

2. Joomla – не ниже 2,5

3. Добавление и редактирование объектов с фронд-энда

4. Все модули и компоненты должны быть с русскими пакетами

Ориентировочные цены, сроки и ваш график работы в интернете указывайте в проекте, пожалуйста.

Работа по договору через СБС.