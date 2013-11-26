Интернет магазин косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт43 заявки265 просмотров

Требуется сделать интернет-магазин.

Понравившиеся сайты для примера:

http://venmare.ru

http://organicmania.ru/

Дизайн можно сделать шаблонный, но в шапке дожно быть изображение той продукции которую мы продаём

11 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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